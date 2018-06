Em dia de 'pânico', dólar vai a R$ 3,926 e Bolsa tomba 3%

Em um dia de "pânico" no mercado brasileiro, o dólar atenou a alta e a queda da Bolsa perdeu fôlego no fim dos negócios.

Já o Ibovespa, principal indicador do mercado local, fechou em queda de 2,98%, aos 73.851 pontos, menor patamar de fechamento desde 20 de dezembro do ano passado. Durante o pregão, o índice chegou a cair 6,96%.



Para conter a alta, o Banco Central (BC) intensificou sua atuação no mercado de câmbio, com a ajuda do Tesouro.





Questões do mercado brasileiro trouxeram incerteza ao mercado. Os juros no mercado futuro também sofreram volatilidade e a negociação do Tesouro Direto acabou sendo suspensa.



Os investidores estão preocupados com o posicionamento dos candidatos à presidência, que lideram pesquisas e são considerados menos alinhados com o ajuste fiscal. Pesquisa divulgada nesta semana pelo DataPoder360 mostrou que Jair Bolsonaro (PSL) segue na liderança isolada na corrida pela Presidência da República. Nos três cenários testados, o capitão do Exército na Reserva pontua de 21% a 25%, conforme a combinação de nomes apresentados. O ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) e o pré-candidato tucano Geraldo Alckmin não decolam, tiveram entre 6% e 7% das intenções de voto.



"A crise do combustível na esteira da greve dos caminhoneiros só aumentou a preocupação com cenário político-eleitoral", afirmou o estrategista Carlos Sequeira, do BTG Pactual.



Também há receio dos reflexos da greve dos caminhoneiros na economia e nas contas públicas. O mercado entende que a paralisação e concessões crescentes à categoria para acabar com a greve, que durou 11 dias e afetou o abastecimento do país, mostraram um governo fragilizado, e há o temor de que novos gastos sejam autorizados para atender eventuais demandas de categorias insatisfeitas.



Não agradou o t abelamento do frete e o congelamento do preço do diesel, medidas atendidas para encerrar a greve de caminhoneiros.





"Uma maior interferência do governo (qualquer governo) na livre atuação da economia não será bem vista pelos investidores em ativos no Brasil", destacou um gestor de uma administradora de recursos do Rio de Janeiro.





*Com Reuters