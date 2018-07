Em carta ao FMI, opositores e sindicatos argentinos alertam para 'catástrofe'

Legisladores de oposição, dirigentes de movimentos sociais, sindicalistas, artistas e intelectuais rechaçaram como "odioso ou execrável" o acordo assinado pela Argentina com o Fundo Monetário Internacional (FMI), em carta divulgada nesta terça-feira (17).



"Fora o governo (de Mauricio Macri) não há quem apoie" o acordo, alerta a carta aberta à diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, que chega a Buenos Aires nesta sexta-feira para se encontrar com Macri e seu ministro da Fazenda, Nicolás Dujovne, antes da reunião com ministros de Finanças do G-20 no fim de semana.

A carta lembra que, durante a campanha eleitoral em 2015, Macri "se comprometeu explicitamente a não solicitar nenhum empréstimo, nem assinar nenhum acordo com o FMI" e alerta para o risco de uma "catástrofe social".

Em junho deste ano, o presidente recorreu ao organismo para conseguir um crédito de US$ 50 bilhões - US$ 15 bilhões já foram entregues.