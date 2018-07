Em 8 segundos, Senado aprova tabela do frete

Em votação simbólica que durou apenas oito segundos, o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (11) a Medida Provisória (MP) que estabelece uma tabela com preços mínimos do frete. Horas antes, a MP 832 havia sido aprovada no plenário da Câmara dos Deputados, às vesperas do recesso parlamentar. Agora, o texto vai à sanção presidencial.

Senadores aprovaram sem alterações o texto-base da MP que, segundo reclamação do agronegócio, representa aumento de custos de 30% a 50% no transporte de mercadorias. Para muitas empresas, a MP ameaça inviabilizar atividades industriais que envolvem produtos de baixo valor.



O texto é um projeto de lei de conversão do relator, deputado Osmar Terra (MDB-RS).



Entre os pontos previstos no texto aprovado está o que prevê que o legislado deve prevalecer sobre o que é acordado. Ou seja, será proibido celebrar qualquer acordo ou convenção, individual ou coletivamente, para adotar valores de fretes inferiores aos pisos mínimos.



A proposta não menciona valores, mas prevê um valor mínimo para os fretes com base nos custos operacionais totais da atividade. Pelo texto, caberá à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicar duas vezes ao ano (até 20 de janeiro e até 20 de julho) os preços mínimos do frete referentes ao quilômetro rodado, por eixo carregado, considerando distâncias e especificidades das cargas e priorizando o custo do óleo diesel e dos pedágios.

O projeto também obriga a ANTT a publicar uma nova planilha de preços sempre que o valor do óleo diesel no mercado nacional variar mais do que 10%, para mais ou para menos.



Além disso, a MP prevê anistia das multas e punições durante a greve. O projeto de lei de conversão prevê a anistia às multas de trânsito aplicadas aos caminhoneiros e empresas de transporte que não retiraram seus caminhões das pistas entre os dias 21 de maio e 4 de junho de 2018, período da greve. Para quem contrata o serviço de frete, foi aprovada anistia de multas entre 30 de maio e 19 de julho.



Com isso, mais de R$ 700 milhões em penas aplicadas por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) serão perdoadas, caso o texto, que vai para o Senado, passe naquela Casa também.



Nos bastidores, parlamentares governistas admitem que o presidente Temer deverá vetar alguns trechos do texto, entre eles a anistia de multas dos caminhoneiros.