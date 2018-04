Eletrobras: privatização da elétrica deve ocorrer em novembro

Inicialmente, venda do controle da elétrica estava prevista acontecer em agosto, segundo o presidente da companhia

A operação de aumento de capital que permitirá a privatização do controle da Eletrobras deve ocorrer a partir de 15 de novembro, considerando os dados da companhia do terceiro trimestre deste ano, afirmou na tarde desta quarta-feira (18) o presidente da empresa, Wilson Ferreira Jr.



"Não creio que seja possível, que seja adequado fazer isso [preparação da operação] em um prazo inferior a cinco, seis meses. Essa possibilidade de a emissão ser em agosto não existe mais. Agora a opção é de [fazer] em novembro. Tendo a decisão referendada pelo Congresso [com relação ao projeto de lei de privatização da companhia], é uma questão de fazer as coisas que têm que ser feitas", disse o executivo a jornalistas.



Ferreira Junior também disse que o leilão das seis distribuidoras da Eletrobras deve ocorrer em meados de junho. A meta anterior da empresa era realizar o certame em 21 de maio, mas a data será alterada porque o Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou o pedido de até um mês para analisar o processo. "O TCU ontem colocou um prazo de até um mês.Pode ser menos", acrescentou o executivo.



Com a privatização, a estimativa é arrecadar R$ 12 bilhões para os cofres públicos.



*Com agências