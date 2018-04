Eleições e retomada mais lenta afetam humor da indústria

CNI divulgou que o índice de confiança dos industriais recuou em abril, na primeira queda desde junho do ano passado

O humor do setor industrial pode ter sido afetado em abril pelas incertezas eleitorais, além da recuperação da atividade econômica em ritmo mais moderado do que o previsto, de acordo com Tabi Thuler Santos, coordenadora da Sondagem da Indústria de Transformação do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).



O instituto divulgou nesta quinta-feira (19) que o Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 0,7 ponto na prévia de abril, em relação ao fim de março, para 101,0 pontos, primeira queda desde junho do ano passado. Apesar do recuo, Tabi vê uma manutenção de tendência de recuperação do indicador ao longo deste ano.



A queda da confiança em abril é explicada pela baixa de um de seus componentes, o Índice de Expectativas (IE), que recuou 1,6 ponto no mês, para 101,2 pontos. Segundo a especialista, a queda da prévia do IE no mês de abril seria algo esperado, após dois meses consecutivos de alta, e considerando que o país cruza um ano eleitoral.



"A tendência é que as eleições gerem oscilações no índice de confiança, especialmente sobre as expectativas dos empresários", diz.



Em abril, o Índice da Situação Atual (ISA) –outro componente do índice de confiança– permaneceu relativamente estável, ao subir 0,1 ponto, para 100,7 pontos. Da mesma forma, o Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (Nuci) ficou estável em 76,1% na prévia de abril, após dois meses de forte expansão.



"O indicador de uso de capacidade tinha gerado certo ânimo, de que finalmente estava avançando. E, agora, veio o dado de estabilidade. Esse comportamento não está só relacionado ao humor, mas também a uma recuperação mais lenta do que a esperada da economia como um todo", afirma a especialista.



Dados mais recentes, de fevereiro, mostra que retomada é mais gradual do que o previsto. A produção industrial brasileira teve o resultado mais fraco em dois anos ao crescer 0,2%, as vendas varejistas encolheram 0,2%, enquanto o setor de serviços teve crescimento inesperadamente fraco de 0,1%.



*Com Valor.com