Eleição e redução do diesel preocupam, e dólar vai a R$ 3,83

O dólar voltou a registrar valorização nesta quarta-feira (6) em meio a precupações com questões internas do país, como eleição de outubro e reflexos da greve dos caminhoneiros.



No fechamento, a moeda dos EUA encerrou a R$ 3,838 com alta de 0,74%, renovando o maior nível desde 2 de março de 2016, mesmo com as atuações do Banco Central (BC) para tentar conter a alta. No mês, já acumula valorização de 2,72% e de 15,81% no ano.

"O mercado está olhando muito para o (cenário) político e hoje é prova disso, com o exterior melhor e a gente aqui apanhando", afirmou o gerente da mesa de câmbio do banco Ourinvest, Bruno Foresti.

Pesquisas eleitorais têm mostrado dificuldade dos candidatos que o mercado considera como mais comprometidos com ajustes fiscais de ganhar tração. Na véspera, levantamento do DataPoder360 mostrou que o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) estava na segunda posição, atrás de Jair Bolsonaro (PSL), com Geraldo Alckmin (PSDB), visto pelos investidores com perfil reformista, sem decolar.