Eike Batista: de 7º homem mais rico do mundo a condenado

O empresário, dono do ex-império X, há seis anos figura no topo da lista dos bilionários da revista 'Forbes'

A condenação do empresário Eike Batista a 30 anos de prisão pelo juiz Marcelo Bretas é um marco na vida do homem que há apenas seis anos era o sétimo mais rico do mundo, segundo a revista americana "Forbes".



Ele também foi condenado a pagar uma multa de R$ 53 milhões no processo da Lava Jato or ter sido considerado culpado de corrupção ativa e lavagem de dinheiro no esquema de Sérgio Cabral. Eike foi acusado de pagar propina de US$ 16,5 milhões ao ex-governador do Rio de Janeiro.



Este é um dos muitos processos que o ex-bilionário enfrenta após a criação e derrocada do Império X– supersticioso, o empresário batizava suas empresas com a letra "X", associada à multiplicação de riqueza.



No ano passado, Eike foi condenado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pelo uso de informação privilegiada em processo que investigava venda irregular de ações da OSX, empresa naval do grupo "X, com uma multa de R$ 21 milhões. Há ainda vários outros em andamento.



Antes da condenação desta terça-feira (3), o empresário estava cumprindo recolhimento domiciliar noturno– ou seja, ele deve ficar em casa durante a noite, aos feriados e nos fins de semana.