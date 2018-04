Efeito Copa puxa indústria, mas retomada ainda é lenta

Mundial da Rússia faz produção de TVs e aparelhos de som disparar 41,1% em fevereiro e leva segmento a subir após tombo em janeiro

A produção industrial voltou a subir em fevereiro, após tombo de 2,2% em janeiro. A alta, porém, foi modesta, de apenas 0,2%; o mercado esperada um avanço de 0,6%, divulgou o IBGE nesta terça-feira (3).



O grande destaque do mês foi a produção de bens duráveis, em especial o setor de eletrodoméstico da chamada linha marrom, composta por televisores, aparelhos de som e similares, que registrou um aumento de 41,1% frente ao mesmo mês do ano passado.

"Esse crescimento já era esperado, porque, tradicionalmente, há uma produção expressiva de TVs nos três meses anteriores à Copa do Mundo" explicou o gerente da pesquisa, André Macedo.



O desempenho foi impulsionado também pela produção de veículos, que cresceu 0,9% no mês.



"De modo geral, o aumento na massa salarial, a melhora gradual nos índices de ocupação e a redução das taxas de juros do comércio são fatores que ajudaram na melhora da indústria nesses últimos meses", afirmou o gerente.



Na avaliação de Macedo, os números de fevereiro deixam claro que a recuperação do setor, assim como do restante da economia, é gradual. Isso explica a perda de fôlego no início do ano, na comparação com o fim de 2017. Mas ainda assim, ele destaca que o patamar de produção ainda está melhor que no início do ano passado.



Mesmo assim, o setor está longe de recuperar o que perdeu nos dois anos de recessão. A indústria produz hoje apenas 85% do que produzia no seu melhor momento, que foi no segundo trimestre de 2011.