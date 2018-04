Eduardo Guardia será o novo ministro da Fazenda

Governo confirmou o atual secretário-executivo da pasta no lugar de Henrique Meirelles, que anunciou nesta sexta que deixará o cargo para concorrer à Presidência

Eduardo Guardia, atual secretário-executivo da pasta, será o novo ministro da Fazenda, confirmou o governo nesta sexta-feira (6). Ele assumirá o lugar de Henrique Meirelles, que anunciou nesta sexta que deixará o cargo para disputar a eleição presidencial de outubro.



"Estive há pouco com o presidente Michel Temer e ele me assegurou que o novo ministro da Fazenda irá contar com o mesmo apoio que recebi. Tenho muita segurança que a equipe que seguirá liderada pelo meu amigo Eduardo Guardia irá garantir que a política econômica não se perca novamente", disse Meirelles nesta sexta.



Segundo na linha de comando do ministério, Guardia, de perfil discreto, é considerado "difícil" na hora de negociar projetos e assuntos de interesse de Estados e municípios.



Nos últimos meses, ele bateu de frente, com os aliados do presidente Michel Temer ao buscar restringir as vantagens concedidas aos partidos aliados, principalmente nas negociações para aprovação dos cinco Refis (parcelamento de débitos tributários).

Também teve papel importante nas negociações para os Estados em dificuldade financeira e foi decisivo para barrar um socorro de R$ 600 milhões para o Rio Grande do Norte, o que evitou uma fissura no time econômico.



Guardia estava no cargo de secretário-executivo da Fazenda desde junho do ano passado . Antes disso, foi diretor-executivo de produtos da BM&FBovespa, onde também foi diretor-executivo-financeiro, de junho de 2010 a maio de 2013.



Ele já havia ocupado, ainda, o cargo de secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, de secretário do Tesouro Nacional, entre maio e dezembro de 2002, e de secretário-adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, na gestão Alckmin.

Nascido em 1966, em São Paulo, Guardia é doutor em Economia pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FIPE/USP) e já foi professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).