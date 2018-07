Economistas pioram estimativas para inflação e PIB em 2018

Previsão para índice de preços teve oitava alta seguida; economia deve crescer 1,53%, segundo o Boletim Focus

As projeções para a inflação neste ano continuaram em trajetória de alta, com novas reduções nas estimativas para a economia, mostrou o Boletim Focus, pesquisa do Banco Central (BC), com cerca de cem analistas do mercado financeiro, divulgada nesta segunda-feira (9).



Após divulgação da inflação oficial de junho, que saltou 1,26%, acima das previsões e o nível mais alto para o mês em 23 anos, a estimativa geral do IPCA chegou agora a 4,17% em 2018, sobre 4,03% na semana anterior. Trata-se da oitava revisão em alta seguida.



Sobre a atividade econômica, o cenário ficou mais pessimista uma vez que a projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas em um país) em 2018 foi reduzida a 1,53%, contra 1,55% antes. Para o ano que vem, a expectativa continua sendo de um avanço de 2,50%.

Os economistas pioraram sua visão para o crescimento industrial em 2018 a 2,65%, contra 3,17%. Em junho, a indústria teve queda de 10,9%, o pior tombo desde dezembro de 2008, auge da crise financeira global, devido à greve dos caminhoneiros, que travou a produção e afetou a confiança dos consumidores e empresários.