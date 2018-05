Economia cresce 0,4% no primeiro trimestre

Resultado do PIB sai acima do esperado pelo mercado; agropecuária é setor que mais cresce entre janeiro e março

O Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas em um país) brasileiro subiu 0,4% no primeiro trimestre, um pouco acima do que era esperado pelo mercado. O dado foi divulgado na manhã desta quarta-feira (30) pelo IBGE. A projeção dos economistas ouvidos pela Bloomberg era de um crescimento de 0,3%.

No recorte setorial, a agropecuária apresentou o melhor desempenho, com crescimento de 1,4% entre janeiro e março. Indústria e serviços tiveram variação positiva de 0,1%. Já o consumo das famílias cresceu 0,5%. As comparações são com o último trimestre de 2017, de outubro a dezembro. O desempenho pelos setores também ficou acima do esperado pelo mercado.

O crescimento de 0,4% no primeiro trimestre, no entanto, confirma uma retomada mais lenta da economia. No início do ano, o mercado esperava uma retomada consistente e que o PIB crescesse 1% nos três primeiros meses do ano.

A previsão do crescimento do PIB neste ano deve ser revisada para baixo nos próximos meses. Após recessão em 2015 e 2016, a economia brasileira voltou a crescer em 2017, com alta de 1%. As projeções iniciais do mercado financeiro para o PIB neste ano eram de crescimento de 2,4%, mas a retomada mais lenta deve derrubar a previsão para abaixo de 2%. A greve dos caminhoneiros neste mês de maio também vai interferir no desempenho econômico.