Economia encolhe no primeiro trimestre, diz prévia

IBC-Br, espécie de prévia do PIB, mostra queda de 0,13% na economia no primeiro trimestre em relação aos últimos três meses de 2017

De acordo com o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), divulgado nesta quarta-feira (16), a atividade econômica registrou queda de 0,13% no primeiro trimestre deste ano em comparação aos últimos três meses de 2017.



A economia recuou também 0,74% em março, em comparação com fevereiro, segundo o dado dessazonalizado. Já em relação a março de 2017, a queda registrada é de 0,66%.



O IBC-Br é uma espécie de prévia do PIB e incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos.



O resultado foi pior do que a expectativa da pesquisa com analistas feita pela agência Reuters, que previa queda de 0,10%.



Especialistas consultados pela pesquisa Focus do Banco Central têm baixado a expectativa de crescimento do PIB deste ano, agora previsto para 2,51% enquanto no início do ano estava em 3%.



Os dados oficiais do IBGE sobre o PIB no primeiro trimestre serão divulgados no dia 30 de maio.