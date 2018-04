Dólar volta a ganhar força de olho em agenda nos EUA

Mercado espera para quarta-feira (2) decisão sobre trajetória de juros na maior economia do mundo

O dólar caminha para a alta mensal mais intensa desde novembro de 2016, com salto de 5,5% ante o real. O sinal é reforçado na última sessão de abril, quando volta o exterior voltou a pressionar a moeda dos EUA. Pelas 15h, a divisa subia 0,79% para R$ 3,49.



Os agentes financeiros aguardam novos indícios sobre o ritmo dos juros nos EUA. Nesta quarta-feira (2), logo após o feriado de 1º de maio no Brasil, o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) vai anunciar sua decisão sobre a trajetória da taxa básica dos juros. Não é desta vez que o banco central americano deve subir juros. No entanto, persiste a cautela sobre um endurecimento do tom para seus próximos passos.



Juros mais altos nos EUA diminuem a atratividade de ativos de risco, como Bolsa de Valores e moedas de países emergentes, como o real.



Além da pressão externa, as incertezas com o quadro eleitoral vieram à tona nas últimas semanas, mesmo com a prisão do ex-presidente Lula. O vácuo eleitoral deixado pelo petista não foi ocupado pelos candidatos mais alinhados à agenda de reformas, como gostariam os profissionais de mercado, o que aumentou as incertezas.