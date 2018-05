Dólar vira e sobe a R$ 3,63, após pesquisa eleitoral

Mercado reagia com cautela à divulgação da primeira sondagem após desistência de Joaquim Barbosa; alta de Ciro Gomes nas intenções de voto não agradou

O dólar anulou a queda de mais cedo e subia para o patamar de 3,63 reais nesta segunda-feira (14), com o mercado reagindo a uma pesquisa eleitoral que indicou a preferência por candidatos que os investidores enxergam como menos comprometidos com ajuste fiscal.



Às 14h55, o dólar avançava 0,68% para R$ 3,625, maior valor em dois anos.

"O mercado não gostou da pesquisa. Ciro cresceu... Marina está em segundo lugar", afirmou o gestor de derivativos de uma corretora local.





Pesquisa de intenção de voto CNT/MDA divulgada na manhã desta segunda mostrou que, num cenário sem a presença do ex-presidente Lula (PT) como candidato, Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 18,3%, à frente de Marina Silva (Rede), com 11,2%, e com Ciro Gomes (PDT), em terceiro, com 9%

No levantamento de março, Bolsonaro tinha 20% no cenário sem Lula, enquanto Marina aparecia com 12,8% e Ciro tinha 8,1%.

A poucos meses das eleições presidenciais de outubro, o quadro ainda é incerto. Investidores temem que um candidato que considerem menos comprometido com as contas públicas desponte como favorito. Fracasso no cumprimento da meta fiscal tende a gerar inflação e encarecer o crédito no país, penalizando famílias e empresas.



O Banco Central segue atuando para conter a alta do dólar.



*Com Reuters