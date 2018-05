Dólar sobe mais; secretário diz que alta não preocupa

O dólar segue em alta nesta quarta-feira (16), na esteira de preocupações geopolíticas envolvendo a Coreia do Norte e os EUA, além das quedas do euro e do petróleo. Expectativas sobre a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) às 18h nesta quarta-feira, após a escalada recente do dólar, também estão deixando os investidores na defensiva.

Lá fora, persiste a percepção de que o Fed (banco central dos EUA) poderá ser mais agressivo neste ano com o aumento dos juros, podendo promover mais três altas do juro básico. Uma alta das taxas nos EUA tende a atrair capital investido em mercados considerados menos seguros, como o brasileiro.



Além disso, a Coreia do Norte desistiu nesta terça-feira (15) de um encontro de alto escalão que faria nesta quarta com autoridades da Coreia do Sul, por causa de manobras militares conjuntas entre Seul e Washington. Há informações na mídia norte-coreana de que Pyongyang poderá reconsiderar a reunião de cúpula marcada para 12 de junho entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente dos EUA, Donald Trump.





O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, disse nesta quarta-feira que a atual escalada do dólar frente o real não preocupa, e deixou claro que o Banco Central (BC) é quem está monitorando esses movimentos no câmbio.



Nesta terça-feira, quando o dólar comercial fechou a R$ 3,661, o turista brasileiro já pagava perto de R$ 4 por dólar nas casas de câmbio.

"O Tesouro sempre conversa com o Banco Central, troca informação", afirmou ele quando questionado se o Tesouro descarta atuar com o BC nos mercados.

"Questão de taxa de câmbio, questão de taxa de juros, é Banco Central. Questão fiscal é ministério da Fazenda e Planejamento. Então cada um na sua área de atuação. O que há, e o que é comum, é um bom e excelente diálogo dentro da equipe econômica", acrescentou.

Mansueto repetiu a avaliação feita por membros da equipe econômica nos últimos dias, destacando que o dólar tem subido frente a outras divisas, inclusive ao euro.

"Essa volatilidade é uma coisa muito de curto prazo, muito de atuação de mercado... Por enquanto não preocupa", afirmou.



Uma alta do dólar aumenta o endividamento da União e dos Estados, que pegaram dinheiro lá fora para financiar suas atividades.



*Com agências