Dólar sobe a R$ 3,55 por cautela com acordo nuclear com Irã

Bolsa recuou pela quinta sessão seguida Bolsa, pressionada pela desvalorização das ações da Eletrobras

O dólar acompanhou o exterior nesta segunda-feira (7) e voltou a R$ 3,55 em meio à ameaça do presidente americano, Donald Trump, de deixar o acordo nuclear com o Irã, o que aumentou a aversão ao risco nos mercados internacionais. A Bolsa caiu pelo quinto pregão consecutivo, pressionada pela forte desvalorização da Eletrobras.

O dólar comercial fechou em alta de 0,82%, para R$ 3,553. É o maior nível desde 2 de junho de 2016, quando terminou a R$ 3,588.



Já o Ibovespa, referência da Bolsa brasileira, teve queda de 0,49%, para 82.714 pontos.



A piora no humor ocorreu após o americano Donald Trump dizer, no Twitter, que vai anunciar nesta terça (8) a decisão sobre sua permanência no acordo nuclear com o Irã.



O pacto foi acertado entre Irã, EUA, Rússia, Reino Unido, França, China e Alemanha em 2015 com o objetivo de interromper o programa nuclear do Irã, que recebeu em troca alívio das sanções econômicas impostas ao país pela comunidade internacional.

As ações ordinárias da Eletrobras caíram 9,15%, e os preferenciais recuaram 8,07%. Os títulos da elétrica estatal recuaram após a entrevista do presidente da elétrica, Wilson Ferreira Jr., ao jornal Valor Econômico, na qual diz que a venda das distribuidoras da empresa pode atrasar.



A venda dessas empresas é tida no mercado como essencial para o processo de privatização da Eletrobras.