Dólar sobe a R$ 3,47 com alta dos 'Treasuries'; entenda

O dólar fechou em alta nesta terça-feira (24), marcando o quarto pregão seguido de ganhos e se aproximando do patamar de R$ 3,47, em meio a temores de que o ritmo de aumento de juros nos EUA pode ser mais forte do que o inicialmente projetado, o que pode afetar o fluxo de capital global.

O dólar avançou 0,48% para R$ 3,469, depois de bater a máxima de R$ 3,482 no pregão. A moeda americana continuou no maior nível de fechamento desde 2 de dezembro de 2016, como ocorreu na véspera. Nestes quatro pregões, o dólar acumulou elevação de 2,64%.