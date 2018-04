Dólar sobe 6,16% em abril e vai R$ 3,50

Com preocupações que os juros nos EUA subam mais que o esperado e com a cena eleitoral, moeda fecha no maior patamar em 22 meses

O dólar subiu e rompeu o nível de R$ 3,50 nesta segunda-feira (30), em meio às preocupações de que os juros nos EUA possam subir mais do que o esperado.



Com a alta de 1,20%, a moeda dos EUA fechou abril com valorização de 6,16%, maior valorização mensal desde novembro de 2016 (+6,18%, após a eleição do presidente Donald Trump nos EUA. A cotação de fechamento é a mais elevada desde 3 de junho de 2016, ou seja, em 22 meses.

A política local também inspirou a cautela dos investidores diante da eleição bastante indefinida, cenário que não deve mudar tão cedo e continuar pressionando o mercado cambial.

Os agentes financeiros aguardam novos indícios sobre o ritmo dos juros nos EUA. Nesta quarta-feira (2), logo após o feriado de 1º de maio no Brasil, o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) vai anunciar sua decisão sobre a trajetória da taxa básica dos juros. Não é desta vez que o banco central americano deve subir juros. No entanto, persiste a cautela sobre um endurecimento do tom para seus próximos passos.