Dólar segue exterior e tem maior queda em quase três meses

Após três altas consecutivas, o dólar deu uma trégua e fechou nesta quinta-feira (10) abaixo com queda de 1,36%, o maior tombo em quase três meses, favorecido pelo recuo global da moeda americana após dados mais fracos de inflação aliviarem a pressão sobre alta de juros adicionais nos EUA neste ano.

O dólar recuou 1,36% a R$ 3,547, maior desvalorização desde 14 de fevereiro. No mês até à véspera, quando encostou no patamar de R$ 3,60, o maior em dois anos, a moeda acumulava alta de 2,62%.

O argumento para a firme correção veio pela manhã, após o Departamento do Trabalho divulgar que a inflação, e xcluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, subiu 0,1% após dois aumentos mensais seguidos de 0,2% . Os números amenizaram receios de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) precise acelerar o ritmo de altas de juros. Recentemente, essa discussão ganhou força à medida que os preços do petróleo bateram seguidamente máximas desde 2014 e ajudou o dólar a se fortalecer.





A queda do dólar aqui ocorreu a despeito de nova leitura abaixo do esperado na inflação oficial do país, o IPCA, que subiu 0,22% no mês. Na quarta (9), analistas chegaram a citar os riscos de que uma taxa mais baixa pudesse elevar as apostas de corte da taxa básica de juros, a Selic, na semana que vem. E o afrouxamento monetário tem sido citado como um fator a pesar sobre o câmbio.

Uma alta dos juros por lá atrai capital investido no Brasil e enfraquece o real frente ao dólar.