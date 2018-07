Dólar reage 'atrasado' a exterior e cai 1,74%

Apetite global por risco aumentou, mas por conta do feriado em São Paulo, os ativos se ajustaram apenas nesta terça-feira (10)

O dólar comercial fechou nesta terça-feira (10) em queda de 1,74%, cotado a R$ 3,798 na venda, na primeira vez desde o dia 26 de junho que o dólar fecha abaixo da linha dos R$ 3,80. Na véspera, feriado no Estado de São Paulo, a moeda ficou praticamente estável, com leve queda de 0,1%.



O apetite global por risco aumentou desde a última sexta-feira (6) e, como os operadores de São Paulo não trabalharam nesta segunda-feira (9) por conta do feriado, os ativos se ajustaram apenas nesta terça.



David Cohen, da Paineiras Investimentos, afirma que o humor está melhor desde a divulgação dos dados do mercado de trabalho dos EUA. Segundo ele, o dado reforçou a visão de que ainda tem espaço para algum crescimento nos EUA sem gerar grandes pressões inflacionárias.



Apesar do dia positivo, os investidores continuam atentos no desenrolar dos acontecimentos após a batalha judicial de domingo pela soltura do ex-presidente Lula.



Segundo especialistas, o cenário do mercado não mudou. "Tendência do dólar ainda é de alta, por questões internas e externas", afirmou Jayro Rezende, gerente de Tesouraria do Bank of China.



*Com agências