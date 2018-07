Dólar pode chegar a R$ 5,50 em 2019, diz banco

O dólar pode atingir a cotação de R$ 5,50 em 2019, de acordo com relatório do Bank of America Merrill Lynch, divulgado nesta segunda-feira (2).

O banco traçou dois cenários possíveis para o pós-eleições presidenciais de outubro. O mais positivo supõe um governo que siga com a agenda de reformas, com foco na Previdência, e tenha governabilidade alta.

O PIB (Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas em um país) neste cenário cresceria 1,8% em 2018 acelerando para 4% em 2019, com inflação baixa, taxa básica de juros, a Selic, abaixo dos 7% e o dólar a R$ 3,30 no ano que vem.

Já o cenário negativo supõe um governo com agenda hostil ao mercado e muita incerteza sobre a capacidade de governar, o que causaria deterioração das condições econômicas.

Neste caso, a previsão é de um crescimento de 0,8% neste ano e a volta da recessão em 2019, com uma queda de 1% do PIB.

A Selic voltaria para um patamar de dois dígitos, a inflação estouraria os 6% definidos como teto de meta e o dólar chegaria a R$ 5,50.



"O risco cresceu agudamente nas últimas semanas em meio à piora do cenário externo, ao aumento das preocupações com as eleições do Brasil e com o maior impacto da paralisação dos caminhoneiros na economia", dizem os analistas David Beker e Ana Madeira no relatório.



Segundo eles, "o ruído político associado ao ciclo eleitoral deve se intensificar nos próximos meses, adicionando riscos ao processo de retomada econômica".

Há uma semana, o Itaú Unibanco também citou um cenário binário com previsão de cotações médias para o dólar em R$ 3,50 e R$ 4,50.

No primeiro cenário, supõe-se mais dificuldade externa e a não aprovação de reformas internas, especialmente as fiscais, causando dificuldade para obter financiamento.

"Nesse caso, o país precisará gerar superávits em conta corrente, o que seria compatível com uma moeda mais depreciada ( )".



A moeda americana fechou o primeiro semestre com alta de 17%. No pregão desta segunda-feira (2), a moeda ultrapassou a marca de R$ 3,90. Nesta terça (3), a moeda recua a R$ 3,896.



Profissionais de mercado não descartam que o dólar pode tocar o nível de R$ 4 nas próximas semanas. "O BC pode fazer intervenções para suavizar o movimento, mas não temos motivos locais para resistir à pressão externa", diz Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio na Treviso Corretora.