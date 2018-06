Dólar fecha semestre 17% mais caro; Gilmar Mendes pesou nesta sexta

Em meio às preocupações com juros nos EUA, guerra comercial e eleições no Brasil, moeda termina junho perto da casa dos R$ 3,90

O dólar terminou nesta sexta-feira (29) em alta e se reaproximando dos R$ 3,90, nível que ultrapassou no começo do mês e obrigou o Banco Central (BC) a promover intervenções mais intensas para tentar conter a volatilidade da divisa.



O nervosismo deve continuar no mercado no segundo semestre, diante da indefinida eleição presidencial doméstica, dos temores com a guerra comercial dos EUA com seus parceiros e ainda a trajetória de alta de juros americanos.





Nesta sexta, o dólar avançou 0,56% e terminou a R$ 3,877, acumulando elevação de 2,49% na semana. A divisa iniciou os negócios em queda, mas virou após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, ter sido escolhido como relator da ação de pode tirar o ex-presidente Lula da cadeia.



Em junho, a alta é de 3,76% e no ano, de 16,98%. Depois de ter caído 0,43% nos três primeiros meses do ano, o dólar ficou 17,49% mais caro de abril a junho.





Daqui para a frente, as pesquisas devem ganhar mais força, com a proximidade das eleições, o que pode elevar o nervosismo se, de fato, nenhum candidato com o perfil defendido pelo mercado, mais reformista, ganhe força.