Dólar encosta em R$ 4 nas casas de câmbio. E agora?

já considerando os 1,10% de IOF ( Imposto Sobre Operações Financeiras).

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) caiu de 8,6% para 5,3% entre as pesquisas de março e maio.

"O mercado não gostou do empate técnico entre Marina e Ciro. Investidores temem que um candidato que considerem menos comprometido com as contas públicas ganhe as eleições", afirmou Cavalcante. Um fracasso no cumprimento da meta fiscal tende a gerar inflação e encarecer o crédito no país, penalizando famílias e empresas.



A valorização também repercute as preocupações com altas acima do esperado dos juros nos EUA.

Aumentos por lá tendem a atrair capital investido em ativos de risco e em mercados emergentes, menos seguros, como o brasileiro.



"Nesta semana, membros do Fed (banco central dos EUA) devem se pronunciar sobre o rumo dos juros. Se eles sinalizarem mais dois aumentos, a tendência é que o dólar recue, se forem três, a valorização deve continuar", acrescentou o especialista em câmbio.





Para Mauriciano Cavalcante, gerente de câmbio da Ourominas, a cotação da moeda americana deve seguir volátil nas próximas semanas, mas não deve passar a barreira psicológica dos R$ 3,70. "Se chegar nesse nível, o Banco Central (BC) entra mais pesado para controlar essa alta", disse ele ao Destak.Tudo indica, porém, que a moeda também não deve voltar a ser negociada abaixo dos R$ 3,50.Esta alta, diz, reflete a pesquisa eleitoral da CNT/MDA, divulgada na segunda-feira (14) que mostrou que, num cenário sem a presença do ex-presidente Lula (PT) como candidato, Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 18,3%, à frente de Marina Silva (Rede), com 11,2%, e com Ciro Gomes (PDT), em terceiro, com 9%.No levantamento do instituto MDA de março, Bolsonaro tinha 20% no cenário sem Lula, enquanto Marina aparecia com 12,2% e Ciro tinha 8,1%.

Dicas para quem vai viajar

Para quem já tem a viagem comprada ou pensa em viajar para o exterior agora nas férias de julho, a dica é ir comprando aos poucos para fazer "preço médio".

"Se o turista se programou em julho do ano passado para viajar neste julho, ele deveria ter comprado um pouco todo o mês logo após a conclusão das reservas até duas semanas antes da viagem", orientou ele. "Caso não o tenha feito, ele deve comprar a partir de agora um pouco toda a semana para não ter surpresas", acrescentou.

O mais econômico é comprar dinheiro em espécie e evitar usar o cartão de crédito lá fora, que já que o plástico paga um IOF maior do que o dinheiro (6,38%).

Vale sempre a pena fazer uma pesquisa de preço em várias casas de câmbio antes de cada compra de moeda. Para quem ainda não escolheu o destino, optar por locais que também sofrem com a alta do dólar, como a vizinha Argentina, pode ser uma boa pedida.