Dólar cai após maior ciclo de altas em 20 meses

Moeda americana fechou em R$ 3,411 com redução da tensão entre EUA e China

Depois de cravar a mais longa série de altas em 20 meses, o dólar fechou em baixa nesta terça-feira (10). A queda de 0,31%, porém, é modesta perto da escalada de 3,50% acumulada nos últimos seis pregões.



No fechamento, a moeda americana ficou em R$ 3,41, após na véspera ter batido a maior cotação desde dezembro de 2016. Já o Ibovespa, referência da Bolsa nacional, fechou em campo positivo, depois de ter perdido 1,78% na segunda, com os investidores preocupados com a falta de um candidato à Presidência pró-reformas com força para ganhar a eleição de outubro e com o eventual julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de uma liminar nesta quarta-feira que pode beneficiar o ex-presidente Lula.



O alívio no mercado brasileiro ocorreu com a queda das tensões entre os EUA e a China, após o presidente chinês prometer abrir mais a economia do país e reduzir tarifas de importação sobre produtos como carros.



Marfrig dispara

Entre os destaques da Bolsa, as ações da Marfrig dispararam 17,73%, na maior alta do Ibovespa no dia. Na véspera, os papéis já haviam subido 18,81%. A empresa anunciou na segunda-feira a compra de controle da americana Nation Beef, tornando-se a segunda maior processadora de carne bovina do mundo.



As ações da mineradora Vale (+4,4%), da Petrobras (+4,24%), do Bradesco (+0,85%) e do Itaú Unibanco (+0,5%) também fecharam em alta.