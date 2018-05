Dólar cai abaixo de R$ 3,70 com intervenção maior do BC

A atuação mais forte do Banco Central (BC) no mercado de câmbio e o aviso de que poderia ir além surtiu efeito e o dólar fechou nesta segunda-feira (21) com queda superior a 1%, abaixo de R$ 3,70, após ter subido por seis pregões consecutivos.

O dólar recuou 1,35% para R$ 3,689. Na sexta-feira passada (18), a moeda dos EUA havia subido 1,04%.

Nos seis pregões anteriores, o dólar havia subido e acumulado valorização de 5,44%, chegando próximo do patamar de R$ 3,80.

"O BC, que foi bastante criticado na semana passada, mostrou as caras para tentar conter a volatilidade do dólar", segundo a Correparti Corretora em relatório.



Na noite de sexta-feira, após o fechamento dos mercados, o BC reforçou, pela segunda semana consecutiva, a atuação no mercado de câmbio, triplicando a oferta de novos swaps cambiais (equivalente a venda de dólares) e frisou que sua atuação era separada da política monetária. E acrescentou que reservava o "direito de realizar atuações discricionárias, caso seja necessário".

Desde abril até o pregão passado, a moeda americana havia subido quase 45 centavos, ou pouco mais de 13%frente ao real, em meio à percepção de que os juros nos EUA podem subir mais intensamente do que o inicialmente previsto.



Além dessa preocupação, o mercado ficou cauteloso após o próprio BC não mexeu na taxa básica de juros, a Selic, com receios de efeitos da alta do dólar na inflação.