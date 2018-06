Dólar cai a R$ 3,70, no maior tombo desde 2008

Moeda fechou com recuo de 5,59%, após mercado reagir a atuações mais firmes do Banco Central; 'BC acertou em vir com a 'bazuca', diz operador

O Banco Central (BC) elevou a sua atuação no mercado de câmbio nesta sexta-feira (8) e conseguiu levar o dólar a cair 5,59%, maior tombo desde 13 de outubro de 2008. No fechamento, a moeda foi a R$ 3,706; na véspera, ela havia dado um salto para R$ 3,926.



No ano, porém, a moeda acumula avanço de 11,83%.



Além de prometer a injeção adicional de US$ 20 bilhões no sistema ao longo da semana que vem, a autarquia injetou mais de US$ 4 bilhões em swap cambial (equivalente à venda futura de dólares) nesta sexta-feira (8).



"O BC acertou em vir com a 'bazuca' - com a oferta de swap hoje - já com o dólar caindo. Isso não só acalma um pouco o mercado, como força os players a começarem a desmontar as posições compradas, principalmente em níveis mais altos", diz um operador.



Pela manhã, a moeda já caía mais de 2%, após o presidente do BC, Ilan Goldfajn, anunciar, na véspera, uma atuação mais forte no mercado nos próximos dias e lembrar os agentes que a autoridade tem outros instrumentos para conter a alta da divisa.





Nos três últimos pregões, o dólar havia saltado 4,87% encerrando a véspera em 3,926, maior nível desde 1º de março de 2016.



Os investidores estavam preocupados com o posicionamento dos candidatos à presidência, que lideram pesquisas e são considerados menos alinhados com o ajuste fiscal.

Também havia receio dos reflexos da greve dos caminhoneiros na economia e nas contas públicas. O mercado entende que a paralisação e concessões crescentes à categoria para acabar com a greve, que durou 11 dias e afetou o abastecimento do país, mostraram um governo fragilizado, e havia o temor de que novos gastos sejam autorizados para atender eventuais demandas de categorias insatisfeitas.





*Com agências