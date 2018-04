Dólar bate R$ 3,50 pela 1ª vez em quase dois anos

Avanço das 'Treasuries', pesquisa de Ibope sobre eleição ao governo de São Paulo e decisão do STF que beneficia Lula estavam no radar dos investidores

O dólar comercial subia nesta quarta-feira (25) pelo quinto pregão consecutiva e operava na casa de R$ 3,50 pela primeira vez em quase dois anos, influenciado pelo cenário externo em meio a leituras de que o aperto monetário nos EUA pode ser mais firme do que o inicialmente previsto.



Pelas 14h30, a moeda dos EUA avançava 1,03% para R$ 3,502, depois de tocar a máxima de R$ 3,5105. Se fechar no nível atual, será o maior patamar desde o começo de junho de 2016.

O dólar já havia subido nos quatro pregões anteriores, acumulando ganhos de 2,64%.

"É fato que o intervalo de oscilação do dólar já mudou, mas é cedo para dizer qual é. Parece que R$ 3,50 viraram novo teto", afirmou à Reuters o gerente de câmbio da corretora Fair, Mário Battistel. Até há pouco tempo, o teto que o mercado trabalhava era de R$ 3,30.

A continuidade da valorização do dólar seguia refletindo as preocupações sobre possível alta dos juros nos EUA mais forte do que o previsto, em meio às alta das cotações do petróleo e das matérias-primas, que podem se refletir em uma inflação maior e levar à puxada dos juros.



A expectativa já puxa os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, os "Treasuries",nos últimos dias. O papel de 10 anos seguia acima da barreira psicológica de 3%, maior patamar em quatro anos.



Um aumento dos juros por lá pode acabar atraindo recursos aplicados em outros mercados financeiros, como o brasileiro.

O cenário político local também justificava a cautela dos investidores nesta sessão, sem que um candidato que tenha demonstrado comprometimento com o atual ajuste fiscal despontasse nas pesquisas para o pleito de outubro.

Pesquisa Ibope feita no Estado de São Paulo para a TV Bandeirantes e divulgada na noite de terça-feira (24) mostrou que o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), um dos preferidos do mercado, ainda não se firmou.

"O levantamento é ruim para o tucano, que governou São Paulo por muitos anos", afirmou o gestor de uma corretora local.

Os investidores também reagiam com temor às eventuais implicações da decisão do Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de retirar dos processos que estão nas mãos do juiz federal Sérgio Moro trechos de delações feitas por executivos da Odebrecht que implicam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Há o temor de que abra alguma brecha que livre Lula", afirmou Battistel, da Fair.

O ex-presidente, que lidera as pesquisa de intenção de voto à Presidência da República, é considerado pelo mercado menos comprometido com o ajuste das contas públicas. Lula está preso após condenação por corrupção e lavagem de dinheiro.

*Com Reuters