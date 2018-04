Dólar fecha a R$ 3,45, maior patamar desde dezembro de 2016

Moeda reagiu à valorização dos papéis americanos, que atingiram o maior valor em quatro anos, em meio à expectativa de novos altas dos juros nos EUA

O dólar subiu 1,20% nesta segunda-feira (23), seguindo o movimento no exterior, em meio aos temores de que a inflação leve o Fed (banco central dos EUA) a ser mais firme na elevação dos juros, iniciativa que tira atratividade das aplicações no Brasil.



No fechamento, a moeda dos EUA fechou nos R$ 3,453, a maior cotação desde 2 de dezembro de 2016.



Os investidores reagiram à alta dos dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) nesta segunda, com o rendimento das notas de 10 anos atingindo o maior nível em quatro anos. Os títulos subiam com a expectativa de alta dos juros nos EUA com a aceleração da inflação puxada pela alta dos preços do petróleo e das commodities (matérias-primas).

"O Treasury de 10 anos testou novamente os picos deste ciclo econômico... geralmente, as rodadas de abertura (alta das taxas) dos Treasuries afetam o humor global a risco, o que está dando suporte ao dólar no mundo", disse à Reuters o gestor e sócio da corretora Flag, Dan Kawa.

Os Treasuries são títulos da dívida pública do Tesouro dos EUA e são emitidos para financiar a dívida nacional dos EUA.

Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos se aproximavam de 3%, e com isso o dólar chegou a atingir a máxima em sete semanas ante a cesta de moedas.

A moeda também subiu ante divisas de países emergentes, como o peso mexicano e o rand sul-africano.

O movimento dos Treasuries ocorre num momento em que o mercado especula sobre o avanço da inflação nos EUA, o que levaria o banco central do país a ser mais duro no aumento dos juros. Uma alta por lá tende a atrair capital investido no Brasil, o que barateia o real e encarece o dólar.



"E isso levaria a menos liquidez no mercado, o que puxa o dólar", explicou um gestor de derivativos de uma corretora local.