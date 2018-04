Dólar bate R$ 3,40 com cena política

Preocupa a falta de candidatos de centro liberal com força para ganhar a eleição presidencial de outubro e o possível julgamento de liminar a favor de Lula nesta 4ª-feira (11)

O dólar negociava com alta de 0,95% a R$ 3,40 em meio às incertezas em relação ao quadro eleitoral nacional, maior valor desde 18 de maio de 2017, quando o mercado reagiu ao áudio feito pelo empresários Joesley Batista que comprometia o presidente Michel Temer.



O Ibovespa, referência da Bolsa nacional, não conseguiu acompanhar a recuperação das Bolsas americanas e opera no campo negativo. Às 15h, o indicador recuava 1,53% para 83.525 pontos.



A despeito da prisão do ex-presidente Lula, que reduz sensivelmente as chances do petista de concorrer às eleições, a reação do mercado tem sido de aversão ao risco. Analistas destacam que pesa cada vez mais a percepção de que a campanha eleitoral corre o risco de ficar ainda mais fragmentada, cenário que dilui votos e torna mais imprevisível o desempenho de candidatos de centro liberal, vistos como disponíveis para continuar a agenda de reformas iniciada no governo Temer.



Segundo analistas, o investidor está dependente de pesquisas eleitoriais que apontem chances de candidatos que possuem um discurso mais favorável às reformas econômicas.



Além disso, na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) deve avaliar um pedido de liminar contra o cumprimento de pena do ex-presidente Lula, após decisão em segunda instância. Se a corte mudar o entendimento e voltar a exigir o trânsito em julgado (fim de todos os recursos) antes da prisão, Lula seria beneficiado.