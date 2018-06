Dólar acelera e bate R$ 3,91

O dólar era negociado a R$ 3,91 pelas 10h10 com alta de 1,92%, atingindo o maior valor desde 2 de março de 2016. O mercado aguardava uma atuação mais forte do Banco Central para conter a valorização da divisa.Os investidores seguem receosos com a eleição de outubro, após pesquisas indicarem que os candidatos à presidência considerados mais alinhados com o ajuste fiscal não engrenam. Também há preocupação com os efeitos da greve dos caminhoneiros mas contas públicas e no crescimento da economia.