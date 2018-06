Distribuidoras têm 10 dias para explicar queda menor no preço do diesel

Órgão ligado ao Ministério da Justiça quer que empresas apresentem as notas fiscais de venda do combustível em cada Estado; desconto na refinaria foi de R$ 0,46; na bomba, recuo médio é de apenas R$ 0.375

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, notificou nesta terça-feira (26) as quatro principais distribuidoras de combustíveis do país para questionar por que não está sendo dado na bomba todo o desconto de R$ 0,46 que o diesel sofreu na refinaria. Essa foi uma das promessas do governo para acabar com a greve dos caminhoneiros, em maio.



Após três semanas do fim da greve, a redução média nacional no preço do combustível na bomba é de R$ 0,375; o maior foi registrado no Amapá, de R$ 0,43.



As empresas terão um prazo de dez dias para apresentar notas fiscais e justificar por que os preços não refletem o desconto que receberam, subsidiado pelo governo. Após esse período, estarão sujeitas as multas, que podem chegar a R$ 9 milhões.



"Segundo denúncias, alguns postos de combustíveis permanecem repassando ao consumidor final o diesel sem a redução proporcional do preço, o que contraria as normas do Código de Defesa do Consumidor e das Portarias nº 735/18 e 760/18, do Ministério da Justiça", diz o DPDC, em nota.