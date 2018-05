Diferença de preço em um mesmo perfume pode chegar a 152,39%; veja dicas

Aproveitando a proximidade do Dia das Mães, que se comemora no domingo (13), o Procon-SP realizou no dia 18 de abril pesquisa de preços nos seis principais sites que comercializam perfumes femininos, e constatou uma diferença de 152,39% para o mesmo produto.

O item Love Forever Love, eau de toilette, de 50 ml da Agatha Ruiz de La Prada foi o que teve maior variação de preço: custava R$ 94,90 em um site e R$ 37,60 em outro.



Outro perfume que apresentou diferença de três dígitos foi o Instinct Animale, da Animale. Na embalagem de 50 ml, foi encontrado a R$ 139 num site e por R$ 280 noutro. A discrepância foi de 101,44%.



No Pour Elle Azzaro, da Azzaro, era possível comprar uma embalagem de 30 mil por R$ 138; esse mesmo frasco foi encontrado a R$ 269. O maior preço do My Burberry, da Burberry, era de R$ 429, o menor R$ 287,90: uma diferença de 49,01%.



A diferença encontrada no CK One (unissex) foi de 34,83%, sendo R$ 186,90 o menor custo e R$ 252, o maior enquanto o La Vie Est Belle, da Lancôme, custava de R$ 254 (menor) a R$ 408,90 (maior). Neste caso, a discrepância atinge 60,98%.



Segundo o órgão, em média, os perfumes estão 1,70% mais baratos neste ano em relação a 2017, comportamento inverso do índice de preços medido pelo IPC da Fipe, que subiu 1,93% no período, e do dólar, que teve valorização de 8,17%.

O levantamento analisou 78 itens de diferentes marcas. Os valores coletados referem-se aos preços à vista no dia em que foi realizado o levantamento e não estão inclusos os valores do frete e taxa de entrega.

O Procon-SP preparou uma lista com cinco dicas para o consumidor se dar bem na compra de perfumes para o Dia das Mães. Confira:



1) Antes de efetuar a compra pela internet é importante conhecer o produto que deseja adquirir, se possível em uma loja física, bem como, as preferências da pessoa que será presenteada, pois "perfume" é muito pessoal.



2) Na escolha de perfumes nacionais ou importados, verifique se a embalagem contém todas as informações em língua portuguesa, como: instruções de uso, características, registro no órgão competente, prazo de validade, composição, volume/quantidade, condições de armazenamento e identificação sobre o fabricante/importador.



3) Nas compras feitas fora do estabelecimento comercial (por telefone, catálogos, internet, entre outros), exija o comprovante da data de entrega que foi combinado. O prazo de desistência da compra, nesses casos, é de sete dias da assinatura do contrato ou do recebimento do produto. Para mais segurança, o consumidor deve efetuar o cancelamento por escrito.



4) No ato da entrega, só assine o documento de recebimento do produto, após examinar o estado da mercadoria. Havendo irregularidades, estas devem ser relacionadas no próprio documento, justificando assim o não recebimento.



5) Exija sempre a nota fiscal na aquisição de qualquer produto, pois ela é importante caso você precise fazer valer seus direitos e formalizar uma reclamação.