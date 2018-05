Diesel sobe na bomba mesmo após Petrobras congelar preço

Segundo ANP, produto encareceu 53,Desde dia 24 (quinta-feira), estatal reduziu em 10% valor do produto cobrado nas refinarias; segundo ANP

O preço do diesel nos postos do Brasil aumentou, em média, 5,36% na semana passada, mesmo após a Petrobras ter reduzido os preços de venda do produto em 10% em suas refinarias, desde o último dia 24 (quinta-feira), atendendo aos caminhoneiros, que fazem greve há sete dias, por conta do diesel caro.



Segundo dados da pesquisa mais recente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), na semana de 13 a 19 de maio, o óleo diesel era comercializado a R$ 3,595 nos postos. Já no período entre 20 a 26 de maio, o preço passou para R$ 3,788: quase R$ 0,20 a mais.



Nas refinarias, o preço do diesel está congelado em R$ 2,1016 desde a última quinta-feira (24) e ficará assim ao menos pelos próximos 30 dias, segundo acordo firmado entre o governo e os representantes dos caminhoneiros autonômos.



O repasse ou não do recuo nas refinarias para o preço nas bombas depende dos postos.



O valor representa uma média calculada pela ANP, que verifica os preços em diversos municípios do país.



Neste domingo, o governo avalia novos pleitos dos caminhoneiros, que pedem a garantia de repasse da redução do diesel nos postos e uma ampliação desse corte por mais 30 dias, chegando a 60 no total.



Em meio à greve, praticamente ficou esgotado o estoque de combustíveis à venda nos postos pelo Brasil na semana passada.