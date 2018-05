Diesel puxou inflação do aluguel em maio

A inflação do aluguel de maio, cuja coleta ainda não captou o impacto da greve dos caminhoneiros nos preços porque fechou no dia 20 (véspera de início da paralisação), acelerou em meio à alta do dólar, que puxou os preços do diesel, do farelo de soja (ração de animais), do trigo e do minério de ferro.

Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o IGP-M subiu 1,38% em maio, contra alta de 0,57%. Em 12 meses, o índice acumula alta de 4,26%.

A alta do preço do diesel, de 12,98%, que motivou a paralisação, e de 11,08% da gasolina foram determinantes para puxar a inflação neste mês, disse ao Destak André Braz, responsável pela pesquisa da FGV.



O avanço do minério de ferro (10,97%) e do trigo (13,94%), que levou ao encarecimento de massas e pães, também pesaram.