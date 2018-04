Dicas para quem deixou o IR para a última hora

No ano passado, todo dependente de 12 anos já tinha que ter CPF próprio. Neste ano, a exigência já começa para dependentes de 8 anos de idade.



Já em relação à declaração de gastos com saúde, uma das mudanças está n o caso de fertilização in vitro, por exemplo, que agora somente o paciente que recebeu o tratamento poderá deduzir os custos do imposto.



As deduções com dependentes também mudam: no caso de tratamentos médicos que foram feitos em um ano e cujo pagamento ocorreu no outro, é preciso que o dependente que recebeu o tratamento conste, obrigatoriamente, nos dois anos.



Na guarda compartilhada, cada filho pode ser considerado como dependente de apenas um dos pais, tendo em vista as modificações do Código Civil.

Após enviar o documento incompleto, será preciso fazer uma declaração retificadora."Diferente do que muitos pensam, a entrega desta forma não significa que a declaração irá automaticamente para a malha fina", disse Richard Domingos, diretor executivo da Confirp Contabilidade.O contribuinte deve, porém, ter cuidado na escolha do modelo (completo ou simplificado), já que na retificadora o modelo será o mesmo da declaração principal, afirma Domingos.Outra orientação é evitar enviar o IR nas últimas horas, pois o site da Receita pode haver congestionamento. Da 1h às 5h, o site não recebe declarações.Revisar o conteúdo cuidadosamente antes de enviar é recomendação, pois na correria é comum cometer erros de digitação e esquecer de incluir informações obrigatórias.Caso o contribuinte não tenha todos os dados, a orientação é incluir os mais importantes, como rendimentos tributáveis (comprovantes entregues pelo empregador), saldo bancário e outros rendimentos tributáveis (aluguel, pró-labore).Quem tem imposto a pagar deve saber que no último dia do prazo (dia 30), vence a parcela única ou a primeira parcela.Neste ano, o contribuinte deve ter atenção a algumas novidades, como a exigência de CPF para dependentes a partir de 8 anos, mudanças na guarda compartilhada e dedução de gastos com saúde.