DIA lança novo conceito de loja no Brasil

A rede de supermercados DIA inaugurou, na última quinta-feira (12/04) a primeira loja no formato "Meu Dia", localizada na Rua Augusta, uma das vias mais movimentadas da capital paulista.





Com o slogan " Para Comer e Levar com Economia", a nova loja disponibiliza uma série de produtos para consumo imediato, como sanduíches, pizzas, saladas e frutas picadas. Para isso, o local conta com um espaço de conveniência equipado com micro-ondas, mesas, cadeiras e uma "beer cave", que funciona como adega refrigerada para cervejas, além de itens básicos nacionais, importados e da marca própria para abastecimento da casa.



Vinícius Zelante Góes, diretor executivo comercial e de marketing do DIA Brasil, informa que esse é o terceiro formato de lojas da rede no país e que foi estrategicamente pensado para atrair um perfil de consumidor que preza por rapidez e agilidade.





O supermercado de descontos está no Brasil desde 2001 e está presente nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia, com mais de 1.050 lojas, 8 mil colaboradores e nove centros de distribuição.