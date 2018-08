Dia dos Pais: confira dicas para economizar

Duas orientações são essenciais para não estourar o orçamento: evitar comprar na última hora e planejar os gastos

Com o Dia dos Pais se aproximando, ainda é possível se planejar para garantir uma homenagem para o papai sem estourar o orçamento.



Neste ano, a data será comemorada no próximo domingo (12).



As principais orientações de economistas são: não deixar a compra para a última hora e não sair de casa sem saber quanto pretende gastar.



Neste ano, 93 milhões devem comprar um presente nesta data, com gasto médio de R$ 150, segundo pesquisa da CNDL e do SPC Brasil. No ano pssado, 22% ficaram com o "nome sujo" em decorrência de aquisições feitas na ocasião.



"Nesta hora é preciso ter autocontrole para conter os gastos e usar a criatividade para surpreender o pai. É importante respeitar o tamanho do próprio bolso e fazer muita pesquisa de preço, dando prioridade ao pagamento à vista", segundo a economista-chefe do SPC, Marcela Kawauti.



Nesta época, o comércio costuma fazer muitas promoções, principalmente de roupa de inverno, e basta o consumidor analisar e ver se realmente vale a pena.



Além da pesquisa na internet e em diferentes estabelecimentos, negociar um desconto à vista pode ser uma alternativa.



É preciso cuidado com presentes que possam ter custos agregados, como celular, cachorro, entre outros.



Uma opção para que a data não passe em branco é fazer o presente, como um álbum de fotos, ou preparar um almoço.



Se seu pai não tem nenhuma restrição a doces, uma boa pedida é dar a ele um presente delicioso. Aposte nos bombons, monte uma cesta de chocolates ou arrisque-se a fazer algumas trufas ou cupcakes em casa mesmo.