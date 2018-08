Dia dos Pais: 93 milhões devem comprar presente

Levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil mostra que a expectativa é de que quase 93 milhões de pessoas façam alguma compra no Dia dos Pais, o que deve movimentar uma cifra aproximada de R$ 13,9 bilhões nos setores do comércio e serviços.



Todos os anos a data é comemorada no segundo domingo de agosto que, neste ano, será no dia 12 de agosto.



A maioria (61%) dos consumidores deve ir às compras neste Dia dos Pais – o dado é levemente superior aos 55% de entrevistados que realizaram compras na mesma data do ano passado. A pesquisa aponta que 28% não pretendem presentear alguém na data e o principal motivo destas pessoas é o falecimento do pai (70% dos entrevistados).

Os shoppings e lojas online lideram a preferência dos entrevistados pela pesquisa.

Segundo o SPC Brasil, "o Dia dos Pais é considerado por muitos o ‘patinho feio’ das datas comemorativas por não injetar cifras tão expressivas como Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Mesmo assim, a comemoração serve de termômetro para analisar o desempenho do varejo no segundo semestre, ainda permeado por incertezas no campo político e por uma recuperação econômica gradual".

Preço médio dos presentes

O consumidor brasileiro pretende gastar,em média, de R$ 149,27 com o presente para o pai–valor que diminui para R$ 139,36 quando considerados somente os consumidores das classes C, D e E.



Do total, 40% esperam gastar o mesmo que no ano passado, outros 16% dizem querer gastar menos e 32% dizem acreditar que vão precisar de mais do que o ano anterior para comprar o presente.