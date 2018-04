Dia das Mães: mais filhos vão presentear neste ano

Pesquisa do Google Consumer Survey mostra que 46% das pessoas que não compraram em 2017 irão fazê-lo em 2018

Levantamento do Google Consumer Survey (ferramenta de pesquisa online) sinaliza perspectivas positivas para o varejo para a que é considerada a melhor data do primeiro semestre do segmento, o Dia das Mães, que, neste ano, se realizará no dia 13 de maio.



Segundo o estudo, 72% dos usuários de internet celebram o Dia das Mães e 46% das pessoas que não compraram em 2017 irão fazê-lo em 2018. Além disso, a intenção de gastos também subiu neste ano. Daqueles que pretendem comprar o presente para a mãe pela internet, o tíquete médio (gasto médio por presente) está 14% maior.



Ao todo, o Brasil tem hoje 67 milhões de mães, que na maior parte receberá perfumes e cosméticos, seguido por roupas, flores e chocolates, sendo os homens os mais propensos a dar esse tipo de produto, assim como eletroportáteis e smartphones, diz o levantamento.



Elas, que na sua maioria (71%) acessa a internet, preferem celulares e TVs.



Serviços ganham espaço

A busca por serviços nas semanas pré e durante o evento também crescem entre os filhos. Segundo o Google, em 2017, as pesquisas por salões de beleza tiveram aumento de 57%. Já o interesse por restaurantes subiram 26%, serviços de SPAs 23% e passagens áreas tiveram alta de 17%.



No ano passado, o varejo como um todo faturou 4% na data, enquanto o comércio virtual teve alta de 16% nas vendas, somando R$ 1,9 bilhão.