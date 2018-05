Dia das Mães: confira algumas dicas na hora de comprar o presente

Checar diferença de preço de acordo com a forma de pagamento e estar atento à segurança dos sites de compra são algumas das práticas que ajudam numa escolha tranquila, segundo o Idec

Com a proximidade do Dia das Mães, que se comemora neste domingo (13), é preciso ficar atento a algumas práticas que permitem economia de tempo e dinheiro.



Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), na compra do presente, a primeira dica é pesquisar, já que os preços costumam variar bastante nessas épocas do ano.

Outra prática que pode auxiliar na economia é, ao se interessar por uma promoção, levar o material de propaganda à loja para garantir que a oferta será cumprida. Além disso, anúncios de concorrentes também podem ser úteis na negociação.



Na compra de eletroeletrônicos, peça para testar o funcionamento. Se optar por produtos importados, confira se há assistência técnica e peças de reposição no Brasil.



Fuja do endividamento

Após escolher o presente, o ideal é tentar pagar à vista. Escolha um presente que se encaixe no seu orçamento e evite a contratação de crédito, pois os juros altos podem levar facilmente à inadimplência.

Entretanto, se for inevitável recorrer ao parcelamento, verifique qual loja oferece as melhores condições de pagamento e fique atento às taxas de juros, não somente ao valor das prestações.

Trocas

Apesar de ser uma prática frequente nas redes de varejo, a loja não é obrigada a trocar o produto se ele não apresentar defeito, nem mesmo quando se trata de presente. No entanto, se o vendedor disser que a troca é realizada, a promessa deve ser cumprida. Como a troca é facultativa, o estabelecimento também pode fixar um período para isso (até alguns dias após a compra) e delimitá-la a determinados produtos, por exemplo.

Já em caso de defeito, a troca não necessariamente é imediata, a não ser que se trate de um produto essencial, como uma geladeira. Fora esses casos, o fornecedor (fabricante ou loja) tem até 30 dias para consertar o produto, segundo o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Passado o prazo e o conserto não foi realizado, o cliente pode escolher entre três opções: trocar o produto por outro; ser imediatamente restituído da quantia paga; ou ter abatimento proporcional do preço. O consumidor tem direito de optar pela solução que lhe for mais conveniente, independentemente da forma que pagou o produto (à vista, a prazo, no cartão etc.)

Além disso, peça a nota fiscal com a discriminação do produto ou do serviço detalhadamente. E lembre-se que um serviço mal executado pode ser refeito, mas a comemoração da data ficará comprometida. Por isso, informe-se antes da contratação e peça referências.