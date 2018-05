Dia das Mães: 60% dos brasileiros pretendem comprar presente

Intenção de compra aumenta entre os entrevistados de 16 a 34 anos e com renda de dois a cinco salários mínimos, diz pesquisa do Ibope

Pesquisa do Ibope Inteligência mostra que 60% dos brasileiros pretendem comprar um presente por conta do Dia das Mães, que é a segunda data mais importante para o varejo brasileiro, só atrás do Natal. Neste ano, ela será comemorada no próximo domingo (13).



Essa intenção de compra aumenta ainda mais entre os entrevistados de 16 a 34 anos e com renda de dois a cinco salários mínimos, diz o estudo.



No total, os brasileiros devem gastar, em média, R$ 112 com todos os presentes que comprarem para essa data. Pouco mais da metade da população (56%), entretanto, vai gastar até R$ 100. Outros 17% vão desembolsar de R$ 101 a R$ 200 e os que pretendem comprar presentes acima dessa quantia somam 18%.

Roupas serão os presentes mais comuns, citados por 16% dos ouvidos pelo Ibope. Acessórios (bijuteria, óculos, chapéu, bolsa, cinto, entre outros) e flores são as escolhas de 16% e calçados (sem considerar tênis), a opção de 13%.

As lojas de rua serão procuradas por 71% da população na hora de comprar esses presentes, sobretudo pelos moradores de cidades pequenas (até 50 mil habitantes). Os shoppings são mencionados por 21% e sobem para 34% quando considerados apenas os municípios com mais de 500 mil moradores. As compras pela internet serão uma escolha somente para 9% dos brasileiros.

A pesquisa ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em 142 municípios, entre os dias 12 e 16 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.