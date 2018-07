Desemprego registra queda no segundo trimestre

Número de pessoas desocupadas caiu de 13,7 milhões para 13 milhões; indivíduos sem carteira assinada, no entanto, aumentaram 2,6%

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C) divulgados nesta terça-feira (31) pelo IBGE, o número de desempregados no Brasil recuou no primeiro trimestre deste ano de 13,7 milhões para 13 milhões de pessoas sem emprego.



O valor é uma comparação com o trimestre anterior e representa uma queda de 723 mil pessoas na população desocupada, ou seja, de 5,3%.



Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, também foi observado um recuo, neste caso de 520 mil pessoas (3,9%).



A taxa de desemprego apresentou queda nesta edição da PNAD-C de 13,1%, no primeiro trimestre, para 12,4% no segundo trimestre do ano. No segundo trimestre do ano passado, a taxa era de 13%.



O número de pessoas ocupadas ficou em 91,2 milhões, num crescimento de 0,7% em relação ao trimestre anterior e de 1,1% (mais 1 milhão de pessoas) na comparação com o segundo trimestre de 2017.



O valor de empregados, no entanto, é puxado por uma grande parte de pessoas ocupadas, mas sem carteira assinada ou que trabalham por conta própria. O número de empregados sem carteira (11 milhões) cresceu 2,6% em relação ao trimestre anterior e 3,5% em relação ao segundo trimestre do ano passado.



Já o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, de 32,8 milhões, manteve-se estável em relação ao primeiro trimestre e caiu 1,5% na comparação com o segundo trimestre de 2017.



*Com informações da Agência Brasil