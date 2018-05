Desemprego elevado deixa indústria local estagnada neste ano

Produção industrial teve queda inesperada de 0,1% em março, e IBGE culpa falta de vagas por perda de fôlego do setor

O ritmo de recuperação da produção industrial brasileira desacelerou neste início de ano, limitado pelo elevado nível de desemprego existente no país, disse ontem o gerente da coordenação de Indústria do IBGE, André Macedo, ao comentar o resultado do setor de março.



"Não podemos pensar na recuperação do mercado doméstico sem a incorporação do contingente de mais de 13 milhões de desempregados. O mercado de trabalho, que ajudou em 2017, atua agora de forma contrária, limitando a velocidade do ritmo de recuperação", afirmou.



A produção da indústria brasileira teve recuo inesperado de 0,1% em março perante o mês anterior. Com isso, o setor ficou estagnado no primeiro trimestre (queda de 0,1%), depois de ter crescido 1,7% no quarto trimestre de 2017 sobre o período anterior.



O desempenho de março foi influenciado majoritariamente por bens intermediários, que respondem por 60% da indústria e estão ligados à fabricação de matérias-primas. A produção desses produtos, como celulose, químicos e petróleo, caiu 0,7%, no terceiro mês seguido de perdas.



Entre os ramos pesquisados, 14 dos 26 apresentaram recuo, com destaque para bebidas (-3,6%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-4,2%). Já a produção de veículos (+1,8%) aliviou o tombo.



O ritmo da indústria neste ano vem se mostrando lento mesmo diante de inflação e juros baixos, uma vez que o desemprego ainda elevado contém o consumo e impede melhora econômica mais robusta num ano de eleição presidencial envolta por indefinições.



"A indústria está também numa recuperação lenta e gradual, assim como a economia. O ambiente no país ainda é cercado de incerteza, seja no campo político, seja no campo econômico", disse.