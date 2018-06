Desconto do preço do diesel na bomba divide governo e postos

"Em nosso entendimento, fica claro que, para que a redução efetiva dos R$ 0,46 por litro, anunciado pelo governo federal, chegue às bombas, dependemos também que os governos estaduais se sensibilizem com o atual cenário em que se encontra o país e reduzam seus preços", diz a entidade.



"O mais importante nesse momento para nós é afirmar, de forma peremptória, que o governo está garantindo redução de R$ 0,46 por litro de óleo diesel, tendo como base o preço vigente no dia em que começou a paralisação, em 21 de maio. Em relação ao preço de 21 de maio, tem garantia de desconto de R$ 0,46. Esses 0,46 estão na bomba", declarou o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha na sexta-feira (1). Segundo ele, o governo está cumprindo "fielmente" os acordos que fez com os caminhoneiros.



A partir desta segunda-feira (4), os postos terão de exibir placas com o preço do diesel que cobravam antes da greve dos caminhoneiros, em 21 de maio, e o preço atual para provar que estão dando o desconto de R$ 0,46 por litro prometidos pelo governo.



Em nota divulgada na noite de sexta, a BR Distribuidora diz que já iniciou o repasse integral das desonerações concedidas pelo governo ao preço do diesel e cita São Paulo como Estado onde o valor chega a R$ 0,46 por litro.





A redução de R$ 0,46 por litro no preço do diesel nas refinarias pode não chegar às bombas dos postos de todos os Estados do país e o desconto vai depender do cálculo do ICMS cobrada em cada lugar. Esse é o entendimento da Fecombustíveis, entidade que representa os postos de combustíveis no país. Já o governo diz que a bomba terá de repassar o corte na refinaria, realizado para pôr fim à greve dos caminhoneiros, sob pena de multa de até R$ 9,4 milhões e cassação do alvará.Em nota, a Fecombustíveis defende que a redução não leva em consideração a adição de 10% de biodiesel ao óleo diesel B, que é comercializado nas bombas de combustíveis. Com isso, na prática, o impacto dessa redução para distribuição e revenda seria de R$ 0,41 por litro (ou 90% de R$ 0,46).De acordo com a federação, o repasse integral da redução só deve chegar ao consumidor nos Estados onde houve redução do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), também conhecido como preço de pauta, que serve de base para a cobrança da alíquota de ICMS. Esse preço baixou em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.