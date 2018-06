Desconto do diesel na bomba não chega a R$ 0,46 em nenhum Estado

Dados da ANP mostram que uma redução média de R$ 0,342 no preço do combustível; Pernambuco teve o menor corte; Roraima, o maior

Promessa do governo para encerrar a greve dos caminhoneiros, a redução de R$ 0,46 no preço do litro do diesel nas refinarias não chegou aos postos em nenhum dos 27 Estados brasileiros, segundo análise dos números mais recentes do levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O maior desconto observado foi de R$ 0,437, em Roraima; o menor, R$ 0,165, em Pernambuco.



Na média nacional, o diesel foi vendido na bomba a R$ 3,526 por litro na semana passada (entre os dias 10 e 16 de junho). O valor é R$ 0,342 inferior ao praticado na semana do dia 20 a 26 de maio. Como a paralisação começou no dia 21, o preço de referência é o praticado nesse dia.



A região Norte foi a que registrou a maior redução no preço na bomba. Além de Roraima, Amapá foi o terceiro Estado com maior corte no diesel, de R$ 0,424. Em segundo, aparece Sergipe (com redução de R$ 0,433). Na contramão, além de Pernambuco, cujo preço do diesel saiu de R$ 3,727 para R$ 3,562, está Alagoas onde a diminuição não foi além dos R$ 0,173.



Em São Paulo e Espírito Santo, os dois Estados que poderiam ter reduzido o preço do diesel em R$ 0,46 logo no dia 1º deste mês, a redução foi de R$ 0,376 e R$ 0,378, respectivamente. Em São Paulo, o diesel partiu de R$ 3,698 na semana entre 20 e 26 de maio para R$ 3,322 na semana passada, um corte de 10,16%.



Os dois Estados estavam aptos a ter corte maior, porque no cálculo do ICMS já havia sido embutido a redução de R$ 0,46 nas refinarias. Os demais dependiam dessa mudança. Essa alteração acontece a cada 15 dias e a última ocorreu no dia 31 de maio, antes do corte na refinaria, que começou no dia seguinte, 1º de junho.



No Centro-Oeste, o maior desconto foi dado pelos postos do Distrito Federal, onde o diesel saiu de R$ 3,957, em 20 de maio, para R$ 3,572, em 10 de junho: desconto de R$ 0,385 ou 9,72%. Já o menor ficou com Goiás, de R$ 0,313.



No Rio de Janeiro, o óleo diesel variou 9,13% ou R$ 0,355 de queda por litro na bomba, de R$ 3,888 para R$ 3,533.