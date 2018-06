Desalento e informalidade seguram desemprego no país

praticamente estável em relação ao trimestre encerrado em fevereiro deste ano, quando a taxa de desocupação foi 12,6%, segundo dados da Pnad Contínua,

12,7% no trimestre encerrado em maio,divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

13,2 milhões de pessoas estavam desempregadas no país; nos três meses anteriores, em 13,1 milhões.





No trimestre encerrado em maio, a população fora da força de trabalho somou 65,413 milhões de pessoas, 475 mil pessoas a mais frente ao trimestre findo em fevereiro (+0,7%) e 1 milhão a mais na comparação com o mesmo período de 2017 (+1,6%).





Segundo Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, isso sinaliza que os trabalhadores seguem migrando para fora da força de trabalho por desalento quanto ao emprego. Ou seja, eles desistem de procurar uma vaga ou nem tentam buscá-la porque não acreditam que vão conseguir uma.



"Não posso garantir que o desalento continua acontecendo, porque não tenho o número. Mas isso pode estar acontecendo. Dentro desse número tem, claro, pessoas que deixam de trabalhar porque precisam cuidar de um pai idoso, mãe idosa. Mas tem também uma parcela que procurou emprego, não encontrou, e desistiu", disse Azeredo.



O aumento dos postos sem carteira assinada também contribuiu para que o desemprego não subisse no trimestre encerrado em maio.



O

Entre os empregados com carteira assinada no setor privado houve queda de 1,1% em relação ao trimestre anterior (351 mil pessoas) e 1,5% (483 mil pessoas) na comparação com o mesmo trimestre de 2017.



Essa variação negativa chama atenção, conforme explicou Azeredo: "a redução dos postos de trabalho com carteira assinada não está alinhada com a estabilidade na taxa de desocupação. Ela indica uma redução significativa do emprego com qualidade, que permanece em queda no início do segundo trimestre do ano".



Já a categoria de trabalhadores por conta própria somou 22,9 milhões de pessoas, apresentando um adicional de 568 mil pessoas em relação ao mesmo período do ano anterior. O total de trabalhadores domésticos (6,1 milhões de pessoas) apresentou queda de 2,5% no confronto com o trimestre de dezembro a fevereiro. Frente ao trimestre de março a maio de 2017, o cenário foi de estabilidade.



"Como as pessoas se sentem instáveis no emprego, não se sentem seguras para contratar domésticas ou diaristas. Quem paga trabalhador doméstico é uma pessoa física, quando ela não se sente segura, deixa de contratar", explica Azeredo.







contingente de empregados do setor privado sem carteira assinada subiu 2,9% no trimestre de março a maio, em relação ao trimestre anterior. Em números absolutos, o resultado representa mais 307 mil pessoas em postos de trabalho que não oferecem várias garantias de direitos trabalhistas. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o aumento foi de 5,7%, o que corresponde a 597 mil pessoas a mais na informalidade.