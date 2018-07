Demanda por voo doméstico cresce 5,1% no mês de junho

Dados da Anac mostram crescimento em relação ao mesmo mês do ano passado

A demanda por voos domésticos avançou 5,1% em junho comparando ao mesmo período de 2017 segundo dados divulgados pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) na quarta-feira (25).



Uma alta de 3,5% foi registrada no número de pessoas transportadas para voos dentro do país, totalizando 7,2 milhões de passageiros.



As empresas aéreas também observaram um bom desempenho no mês. Os melhores números foram da Azul com uma alta de 8,7%, Avianca com 7,3% e Gol com 6,8%.



A oferta de assentos também subiu na comparação entre junho deste ano e do ano passado e observou uma alta de 15,8%. A carga transportada cresceu 18,1%, totalizando 41.096 toneladas transportadas.