Decisão do STF anima mercados

Bolsa chegou a subir 2%, enquanto o dólar perdeu mais de 1% após Supremo ter negado o habeas corpus pedido pelo ex-presidente Lula

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter negado, por 6 votos a 5, o habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Lula, a Bolsa opera em alta desde o início dos negócios, que também se beneficia da menor aversão ao risco no exterior.



O Ibovespa, principal referência do mercado de ações local, que chegou a valorizar 2%, pelas 14h40, avançava 1%. Já o dólar, que perdia mais de 1%, recua agora 0,02%, a R$ 3,34.

A decisão do STF abriu caminho para uma eventual prisão de Lula, o que pode limitar sua influência nas eleições presidenciais neste ano.