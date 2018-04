De olho em Lula e exterior, dólar encosta em R$ 3,37

Investidores seguem atentos aos desdobramentos da prisão decretada ao ex-presidente brasileiro e ao anúncio de nova taxação de Trump à China

O dólar operava em alta e a Bolsa tinha baixa nesta sexta-feira (6), após novas ameaças de tarifas do presidente Donald Trump contra a China e diante de preocupações com os desdobramentos da prisão decretada pelo juiz Sergio Moro ao ex-presidente Lula.



Pelas 13h30, o Ibovespa, referência da Bolsa nacional, caía 1,01% aos 84.349 pontos, enquanto o dólar subia 0,80% para R$ 3,3690, maior valor desde 18 de maio de 2017, quando o mercado reagiu ao anúncio do áudio gravado por Joesley Batista, que complicou o presidente Michel Temer.



Nesta quinta (5), o presidente dos EUA pediu ao Departamento de Comércio para que fossem aplicadas mais US$ 100 bilhões em tarifas contra produtos chineses.



Os investidores se voltam ainda para a ordem de prisão de Lula. Não se esperava que isso ocorresse tão cedo, dois dias após o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) , que negou pedido de habeas corpus a Lula, embora já houvesse ampla expectativa de que o petista seria preso. No entanto, ainda há incertezas sobre o quadro eleitoral, a exemplo da falta de apoio popular aos candidatos de centro nas pesquisas de opinião.