Custo de diesel mais barato é maior que o previsto, diz Senado

Instituição Fiscal Independente (IFI) calcula que subsídio vai impactar R$ 14,7 bilhões nas contas públicas, contra os R$ 13,5 bi anunciados pelo governo

O custo para promover uma redução de R$ 0,46 no preço do diesel nas refinarias até o fim deste ano é de R$ 14,7 bilhões, segundo cálculos divulgados nesta segunda-feira (11) pela Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão ligado ao Senado. O valor é R$ 1,2 bilhão maior do que o divulgado pelo governo, que estimou, no começo deste mês, o custo da redução de tributos e da concessão de subsídios em R$ 13,5 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões seriam bancados pela redução do PIS/Cofins e da isenção da Cide e outros R$ 9,5 bilhões por meio da concessão de subsídios ao diesel. A perda de R$ 4 bilhões, segundo o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, seria compensada com a reoneração da folha de pagamentos, com redução de benefícios para os exportadores, com a revogação de benefícios para a indústria química e com a diminuição de um crédito que havia no Imposto Sobre Produtos Industriais (IPI) dos chamados "concentrados" para refrigerantes. Segundo a IFI, porém, o impacto da renúncia com Cide, PIS e Cofins são estimados em R$ 5,1 bilhões, valor maior do que o anunciado pelo governo. "A reversão dos benefícios tributários listados acima deverá compensar totalmente as reduções de tributos, pelas contas do governo, mas, no caso das estimativas da IFI, haveria uma diferença a ser coberta da ordem de R$ 1,1 bilhão. A IFI solicitará à Receita Federal os dados necessários para checagem do cálculo divulgado pela imprensa, segundo o qual o governo estima R$ 4 bilhões com as medidas compensatórias acima listadas", informou o órgão.



Além da diferença de R$ 1,1 bilhão referente à redução dos impostos, o IFi calcula que o subsídio custará R$ 9,6 bilhões, e não R$ 9,5 bilhões conforme previa a Fazenda. São R$ 100 milhões a mais do que o estimado pelo governo. Ao anunciar as medidas, no começo deste mês, o governo informou que, desses R$ 9,5 bilhões em subsídios, R$ 5,7 billhões viriam de uma reserva orçamentária, ou seja, recursos que ainda não tinham destino certo. Esses recursos não estavam destinados para gastos anteriormente porque estavam acima do teto de gastos (regra que limita as despesas à variação da inflação do ano anterior). Os restantes R$ 3,8 bilhões viriam de um corte de despesas.



Para a IFI, o governo cortará R$ 100 milhões a menos nos gastos do que foi anunciado.